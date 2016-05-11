Петропавловск-Камчатский, 11 мая, 2016, 05:52 — ИА Регнум. В предстоящую лососевую путину, которая стартует на Камчатке 1 июня, на западном побережье полуострова будет закрыт промышленный и традиционный лов чавычи, так как наблюдается спад этого вида, сообщил корреспонденту ИА REGNUM министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын.

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По его словам, будет разрешен только любительский и спортивный вылов, по путевкам и на рыбопромысловых участках. «В 2008 году объем вылова чавычи составлял 156−160 тонн, сегодня это чуть меньше 40 тонн. Если такая тенденция сохранится и в дальнейшем, возможно полное закрытие промысла этого вида лосося. Чавычу западной Камчатки необходимо сохранить и принять все меры, чтобы этот объект у нас не исчез как промысловый», — сказал Владимир Галицын.

Что касается других видов красной рыбы, то по прогнозам ученых, на востоке к вылову предполагается порядка 52 тысяч тонн горбуши, на западном побережье — около 10 тысяч тонн. «Достаточно эффективно к берегам Камчатки подходит нерка и кета — ее ожидается больше, чем в 2012—2014 годах», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам ученых, всего в период лососевой путины на Камчатке планируется добыть порядка 154 тысяч тонн рыбы. В период лососёвой путины 2015 года камчатские рыбаки выловили более 190 тысяч тонн.