Москва, 11 мая, 2016, 05:35 — ИА Регнум. В Госдуме разработали новые меры по борьбе с курением в России, которые предусматривают введение унифицированного дизайна сигаретных пачек, а также запрет на использование добавок. Как сообщил газете «Известия» депутат Дмитрий Носов, ряд предложений парламентарии намерены направить в Евразийскую экономическую комиссию.

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По замыслу депутатов, все пачки сигарет в России должны стать одинаковыми по цвету и по размеру, а названия марок должны быть размещены на упаковках одинаковым неброским шрифтом. Таким образом, длинные и тонкие сигареты уйдут в историю.

Единым цветом для всех пачек законодатели предлагают сделать коричнево-оливковый, который был определён как самый неприятный цвет по результатам проведения фокус-групп. Также депутаты хотят предписать производителям размещать устрашающие картинки с обеих сторон пачек, увеличив при этом их площадь.

Кроме этого, могут быть запрещены любые добавки в сигаретах. Как полагают авторы инициативы, если человек хочет курить табак, то это должен быть только табак.

«Химический анализ продуктов показывает, что туда добавляют вещества, которые усиливают зависимость, вызывают ожирение при отказе от курения, вызывают расширение бронхов, маскируют неприятный вкус табачного дыма, анестезируют горло», — пояснила сопредседатель Российской антитабачной коалиции, член рабочей группы по разработке техрегламента «Табачная продукция» Таможенного союза Дарья Халтурина.

Еще одна инициатива, которую обсуждают в Госдуме, касается повышения акцизов. К 2020 году стоимость одной пачки сигарет должна будет составлять в среднем 180 рублей, что позволит фактически удвоить бюджет на здравоохранение.