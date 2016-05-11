Пекин, 11 мая, 2016, 05:34 — ИА Регнум. Руководитель Китайского сейсмологического центра Пань Хуайвэнь сообщил, что в КНР завершены все работы по созданию самой современной в мире системы раннего предупреждения землетрясений.

metronews.ru Подземные толчки

Заявление было сделано накануне Национального дня по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который был учрежден 12 мая 2009 г. в память о жертвах землетрясения в Вэньчуане, унесшего жизни 80 тыс. человек, пишет «Сина синьвэнь».

Система раннего предупреждения уже функционирует в Пекине, во всех городах провинций Сычуань и Гуандун. Специализированные компьютерные программы сейсмологического центра анализируют данные, поступающие из 32 региональных центров мониторинга, а также 1098 станций наблюдения за сейсмической активностью.

Созданная в КНР система позволяет предупредить граждан о землетрясении за несколько минут до первых подземных толчков. По словам Пань Хуайвэня, «эти драгоценные минуты могут спасти жизни тысяч граждан КНР».

Руководитель центра отметил, что процесс раннего прогнозирования землетрясений остается крайне сложным и требует значительной доработки.

Пань Хуайвэнь сообщил, что за последний год специалисты Китайского сейсмологического центра спрогнозировали около 30 землетрясений в различных регионах КНР.