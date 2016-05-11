Вашингтон, 11 мая, 2016, 05:06 — ИА Регнум. Официальный представитель оборонного ведомства США Билл Урбан прокомментировал ситуацию с проходом американского эсминца вблизи спорных островов в Южно-Китайском море.

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10 мая пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан выступил с резкой критикой в адрес правительства США, действия которого «дестабилизируют обстановку и приводят к милитаризации региона».

Американский чиновник заявил, что экипаж американского эсминца воспользовался правом мирного прохода мимо островов Наньша, тем самым не нарушив ни одного международного соглашения, пишет «Синьхуа», ссылаясь на «The Washington Post».

Билл Урбан также отметил, что корабль ВМС США не участвовал в каких-либо военных операциях и не вел разведывательной деятельности.

Сразу после приближения к островам Наньша американский эсминец был встречен кораблями ВМС НОАК. С ближайших аэродромов были подняты 3 истребителя, которые сопровождали американский корабль пока тот не вышел в открытое море.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 10 мая на очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Лу Кан подверг резкой критике действия ВМС США, корабль которых накануне вторгся в территориальные воды Китая в акватории Южно-Китайского моря.