Вашингтон, 11 мая, 2016, 05:02 — ИА Регнум. Компьютерная система Конгресса США подверглась хакерской атаке, сообщает портал The Intercept.

mywallpaper.to Конгресс США

По информации издания, хакеры направляли конгрессменам письма от имени их родственников и знакомых с просьбой загрузить вредоносное ПО. В случае если пользователь делал это, переходя по ссылке, вирус шифровал все файлы на компьютере, после чего злоумышленники предлагали заплатить определённую сумму, чтобы открыть доступ к заблокированным файлам.

Сообщается, что в палате представителей отказались говорить о подробностях хакерских атак. Аналогичных случаев в сенате зафиксировано не было.