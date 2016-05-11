Пекин, 11 мая, 2016, 04:42 — ИА Регнум. Национальная комиссия развития и реформ КНР опубликовала доклад, согласно которому к 2020 г. в Китае будет построено не менее 70 тыс. футбольных стадионов. С помощью массового строительство спортивных сооружений власти страны планируют заложить базу для развития футбола в качестве национального спорта Китая.

energy-fresh.ru Экологичный стадион для китайского футбольного клуба Тяньцзинь Сунцзян

Инициатива чиновников комиссии уже встретила поддержку в Министерствах спорта и образования. По состоянию на конец 2015 г. в КНР насчитывалось около 10 тыс. футбольных полей. Еще около 40 тыс. стадионов, принадлежащих школам и университетам, будут отремонтированы за счет бюджета КНР, пишет «Чжунго жибао».

Правительство обеспечит финансирование строительства всех спортивных объектов, однако чиновники выразили надежду, что частный капитал окажет поддержку государственной программе. Все бизнесмены, принявшие участие в строительстве футбольных стадионов, будут поощрены.

Все стадионы будут открыты для всех слоев населения. Плата за пользование большинством футбольных полей взыматься не будет. Власти КНР ожидают, что это придаст серьезное ускорение развитию нового национального вида спорта.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле 2016 г. представитель Национальной комиссии развития и реформ КНР заявил, что к 2050 г. КНР станет одной из ведущих футбольных держав.