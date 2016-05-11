Москва, 11 мая, 2016, 04:42 — ИА Регнум. Минкомсвязи России занялось разработкой механизма онлайн-кредитования. Он позволит клиентам подавать заявки на кредит через интернет-банк, а после их одобрения средства будут зачисляться на счёт или карту гражданина, пишет 11 мая газета «Известия».

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Как сообщил изданию источник, близкий к Минкомсвязи, в ближайшее время министерство проведёт закрытую встречу с представителями крупнейших банков, на которой будут обсуждаться детали такого механизма.

Подать заявку на кредит через интернет-банк можно и сейчас, однако получить заем можно только в отделении банка по паспорту.

Отмечается, что практику онлайн-кредитования в настоящее время используют микрофинансовые организации, и банки также хотят получить это конкурентное преимущество. Вместе с тем, некоторые эксперты полагают, что онлайн-кредитование может оказаться рискованным при больших суммах кредитов.