Владивосток, 11 мая, 2016, 04:47 — ИА Регнум. Доход прокурора Приморского края Сергея Бессчасного в 2015 году превысил 3,9 млн рублей. В стороне не остались и другие члены семьи: супруга заработала более 2,6 млн рублей, лепту внёс и несовершеннолетний ребёнок — в декларации зарегистрировано 44 150 рублей дохода, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно обнародованной информации, за прошлый год прокурор Приморья заработал 3 931 597 рублей. Его доходы по сравнению с 2014 годом упали на 31 233 рублей. Супруга Сергея Бессчасного за аналогичный период задекларировала 2 640 241, увеличив достаток на 76 131 рубль. Несовершеннолетний ребёнок прокурорской четы тоже внёс лепту в семейный бюджет в размере 44 150 рублей (против 35 161 рубля в 2014 году).

Объектами недвижимости прокурор Приморья и его семьи не обделены: в декларации числятся две квартиры площадью 141,1 и 109,2 квадратных метра, недостроенный жилой дом площадью 197,1 квадратных метров, гараж, кухня и крупный земельный участок — 870 квадратных метров.

В ситуации, когда собственное жильё в наличии имеется, семья Сергея Бессчасного продолжает пользоваться служебной квартирой площадью 102,9 квадратных метров. У каждого из супругов в собственности находится по одному элитному автомобилю Toyota Land Cruiser.

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Как сообщало ИА REGNUM, в семье губернатора Приморского края основным кормильцем является супруга Ирина Миклушевская. За 2015 год она заработала почти 7,8 млн рублей, в то время как общий доход четы составил свыше 10,6 млн рублей.

Пул самых богатых депутатов в дальневосточном субъекте возглавил член партии «Единая Россия» Галуст Ахоян, став единственным миллиардером. В прошлом году его официальный доход составил более 3 млрд рублей, хотя в 2014 году законодатель обнародовал всего 2,5 млн рублей. Остальные депутаты-богачи — тоже представители правящей партии.