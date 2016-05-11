Сантьяго, 11 мая, 2016, 04:21 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть человек погибли и ещё около десяти получили ранения в результате масштабного ДТП, произошедшего 10 мая в центральной части Чили, передаёт Agence France-Presse.

tsn24.ru ДТП

Авария произошла на въезде в город Винья-дель-Мар. По предварительным данным, у следовавшего по трассе грузовика отказали тормоза, водитель не смог справиться с управлением и столкнулся с другими автомобилям, некоторые из которых загорелись.

Телеканал Chilevision сообщает о восьми погибших в результате ДТП. Сообщается, что пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в ближайшие больницы.

Полиция в настоящее время выясняет все обстоятельства произошедшего.