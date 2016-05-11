Чарлстон, США, 11 мая, 2016, 04:03 — ИА Регнум. Миллиардер Дональд Трамп, претендующий на пост президента США от Республиканской партии, обеспечил себе победу на первичных выборах в штате Западная Вирджиния, свидетельствуют данные опросов, проведённых CNN и NBC.

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На праймериз в Западной Вирджинии разыгрываются голоса 36 делегатов съезда партии. Конкретных цифр опросов телекомпании пока не приводят.

Напомним, что Дональд Трамп остался единственным претендентом на президентское кресло от Республиканской партии после того, как все его оппоненты отказались от дальнейшего участия в предвыборной гонке. Таким образом, задачей Трампа является завоевать максимальное количество голосов в свою поддержку.

Тем временем, на праймериз Демократической партии в Западной Вирджинии, по прогнозам MSNBC и ряда других крупных телекомпаний, лидирует сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. По предварительным данным, он получил 46% голосов в своюподдержку, тогда как бывшего госсекретарь Хиллари Клинтон — 40%. В Западной Вирджинии разыгрываются голоса 32 делегатов съезда Демократической партии.