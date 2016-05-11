Бостон, США, 11 мая, 2016, 03:44 — ИА Регнум. Несколько человек получили ножевые ранения в торговом центре в американском городе Тонтон на юге штата Массачусетс, передаёт телеканал Sky News.

kursktv.ru Нож

По данным полиции, неизвестный мужчина напал с ножом на посетителей торгового центра Silver City Galleria. Сообщается, что несколько человек были госпитализированы, однако точное количество пострадавших не уточняется.

Нападавший на данный момент не задержан. Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили здании. По свидетельствам очевидцев, на месте происшествия прозвучали несколько выстрелов.