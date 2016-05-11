Оттава, 11 мая, 2016, 03:24 — ИА Регнум. Канадские власти разрешили возобновить работу нефтяным предприятиям в провинции Альберта, сотрудники которых были эвакуированы в связи с масштабным распространением лесных пожаров. Об этом сообщил глава правительства региона Рэйчел Нотли, передаёт Agence France-Presse.

.fortnightly.com Нефтеносные пески Канады

По его словам, большинство предприятий, как ожидается, возобновят производство в ближайшие дни и недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в канадской нефтяной провинции Альберта, где с 1 мая бушуют природные пожары, был введён режим чрезвычайного положения. Огнём была охвачена территория около 85 тысяч гектаров. В городе Форт МакМюррей сгорели около 1,6 тысячи жилых домов и других построек. Всё местное население — 88 тысяч человек — было эвакуировано.

Крупные лесные пожары в провинции Альберта вывели из строя почти треть всех нефтедобывающих мощностей в Канаде и вынудили закрыть несколько трубопроводов. Временно приостановили работу более десяти предприятий, в том числе Suncor, Syncrude, Royal Dutch Shell и другие.