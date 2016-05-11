Хабаровск, 11 мая, 2016, 03:24 — ИА Регнум. В Хабаровске в средней школе № 3 рухнуло чердачное перекрытие. Так как это случилось ночью, никто не пострадал. Занятия в здании приостановлены, передает корреспондент ИА REGNUM.

news.sarbc.ru Обрушение штукатурки с потолка

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управление МЧС, в ночь на 10 мая в школе разрушились деревянные плиты перекрытия на общей площади 18 квадратных метров. При этом, по словам спасателей, конструкции кровли не повреждены.

«Здание школы кирпичное, двухэтажное, было построено в 1954 году. Здесь 20 классов и других помещений, в которых обучались 436 детей. Так как ЧП случилось ночью, пострадавших и травмированных нет», — пояснили в управлении образования.

Занятия в поврежденной школе приостановлены, а детей перевели в близлежащие школы.

«В настоящее время обследуются перекрытия. Ремонт, по предварительным оценкам, займет до 30 дней», — добавили чиновники.