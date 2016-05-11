Владивосток, 11 мая, 2016, 03:34 — ИА Регнум. В Приморье по-прежнему остаётся нерешённым вопрос о полном погашении долговых обязательств перед обслуживающим персоналом учреждений образования Шкотовского муниципального района, а также перед работниками краевых учреждений культуры. Также проблемными точками в апреле остались ООО «Комбинат строительных материалов» и ОАО «ДальЭнергоРемонт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала руководитель департамента социально-трудовых отношений региональной Федерации профсоюзов Лариса Белова.

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Согласно последним данным, в учреждениях образования Шкотовского муниципального района Приморья обслуживающий персонал до сих пор не получил заработную плату за апрель, а долг за март был погашен лишь перед последними праздничными выходными. Как отмечают в профсоюзной организации, денежные средства должны были быть своевременно перечислены из местного бюджета.

Сотрудники учреждений культуры Приморья тоже до сих пор не получили заработную плату за апрель 2016 года. С авансом за этот же месяц ситуация хоть и не своевременно, но уже решена — люди получили его в преддверии праздников.

Непростая обстановка складывается во Владивостоке на «Комбинате строительных материалов», где задолженность по зарплате перед сотрудниками перешла черту в полмиллиона рублей, составив 667 тысяч рублей. Кроме того, здесь же наблюдается задолженность по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды: ОПС — свыше 3,6 млн рублей, ОМС — 834,5 тысяч рублей.

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За апрель до сих пор не рассчитались и с трудовым коллективом ОАО «ДальЭнергоРемонт», за март им лишь частично выплатили заработную плату.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало 2016 года задолженность по зарплате самая весомая по России была именно у Приморского края. Она составила 10% от всей суммы долга, который сформировался из-за отсутствия у организаций собственных средств. Порядка 36% от всей задолженности в регионе приходится на ЗАО «Приморская буровая компания» и ООО «Строительный Альянс Управления Механизации №1». Денежные средства в указанных фирмах не получают 743 человека.

По данным Росстата, на 1 января работодатели не заплатили приморцам 282 млн рублей, жителям Камчатки — 63,2 млн рублей, колымчанам — 56,1 млн, якутам — 20,5 млн, в ЕАО — 16,4 млн, на Сахалине — 14,4 млн, амурчанам — 7,1 млн, а хабаровчанам — 5,8 млн. Всего на Дальний Восток приходится невыплаченных 465,5 млн рублей.