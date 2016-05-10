Москва, 11 мая, 2016, 02:49 — ИА Регнум. В Правилах дорожного движения в России планируется ввести термин «электромобиль». Соответствующий проект постановления правительства, разработанный в Минтрансе, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

motocarrello.ru В ПДД в России появится термин «электромобиль»

Проектом предусмотрено введение нового термина «электромобиль», дорожного знака сервиса «Автозаправочная станция с зарядкой электромобилей», соответствующих дорожных знаков («Вид транспортного средства» и «Кроме вида транспортного средства») и дорожной разметки.

Разработчики документа связывают необходимость нововведений с «ускоренным развитием указанного вида транспорта, происходящим в соответствии с общемировыми тенденциями, а также в результате реализации Комплексного плана мероприятий поддержки производства и использования экологически чистого транспорта, утверждённого правительством».

Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 24 мая.