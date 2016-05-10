Москва, 11 мая, 2016, 02:25 — ИА Регнум. Российская сторона передала 400 килограммов хлеба жителям населённых пунктов сирийской провинции Хомс. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mil.ru Бюллетень

«В населённые пункты провинции Хомс передано 400 килограммов хлеба, выпеченного на российском полевом хлебозаводе. Продолжается формирование гуманитарных конвоев для жителей населённых пунктов провинций Хама и Латакия», — говорится в документе.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Фронт ан-Нусра».