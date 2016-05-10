Москва, 11 мая, 2016, 02:11 — ИА Регнум. Террористическая организация «Джабхат ан-Нусра» продолжает боевые действия, направленные на срыв «режима тишины» в Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mil.ru/ Бюллетень

Как сообщается, в течение последних суток в провинции Алеппо со стороны посёлка Мухэин-Хандрат из минометов три раза обстреливался населённый пункт Хандрат, дважды из реактивных систем залпового огня террористы обстреляли кварталы Шейх-Максуд, Мейдан и аэропорт Эн-Найраб. Среди военнослужащих и мирного населения имеются убитые и раненые.

В северных районах провинции Латакия террористы вели миномётный огонь по позициям правительственных войск вблизи населённого пункта Икко.

Режим прекращения боевых действий, по данным российской стороны, соблюдался в большинстве провинций Сирии. За сутки было зафиксировано два нарушения — в провинциях Алеппо и Латакия.

Боевики группировки «Ахрар аш-Шам» из миномётов обстреляли позиции подразделений сирийской армии вблизи населенного пункта Бариша в провинции Латакия. В городе Алеппо отряды группировки «Джейш аль-Ислам» вели миномётный огонь по кварталу Аз-Загра.

В течение суток были заключены соглашения о примирении с представителями ещё двух населённых пунктов в провинциях Хомс и Хама. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 99.

В провинции Хама заключено соглашение о прекращении боевых действий с полевым командиром вооружённого формирования. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, увеличилось до 53.