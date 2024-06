Стокгольм, 11 мая, 2016, 01:28 — ИА Регнум. Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2016» с песней «You Are The Only One» прошёл в финал конкурса по итогам зрительского голосования.

По итогам первого полуфинала, который прошёл в Стокгольме, в финальную часть конкурса прошли 10 из 18 артистов. Помимо Сергея Лазарева финалистами стали представители Австрии, Азербайджана, Армении, Венгрии, Кипра, Мальты, Нидерландов, Хорватии и Чехии. Ещё десять исполнителей будут отобраны во втором полуфинале, который состоится 12 мая. Финал «Евровидения-2016» пройдёт 14 мая.

Композиция «You are the only one» («Ты — единственная») была написана для Сергея Лазарева командой, занимающейся репертуаром российского артиста Филиппа Киркорова.