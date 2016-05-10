Владикавказ, 11 мая, 2016, 00:55 — ИА Регнум. Сотрудники Северо-Осетинского отделения НЦБ Интерпола 10 мая задержали гражданина Пакистана, объявлено властями Афганистана в международный розыск по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации ведомства, 45-летний пакистанец, являясь генеральным директором нескольких фирм по международным перевозкам, получил по контрактам от гражданина Афганистана около 3 млн долларов, однако товар им предоставлен не был.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения НЦБ Интерпола он был установлен на территории Владикавказа, где проживал вместе с супругой, уроженкой Северной Осетии, и двумя детьми. В настоящее время злоумышленник задержан», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции гражданина Пакистана.