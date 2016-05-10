Гавана, 11 мая, 2016, 00:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 10 мая на встрече с шестью кубинскими героями, что экономическая блокада США против острова «никуда не приведет». Во встрече приняли участие знаменитая кубинская «пятерка» — борцы с терроризмом, которые провели в американских тюрьмах по ложному обвинению более пятнадцати лет и Орландо Кардосо, Герой Республики Куба, который десять лет пробыл в тюрьме в Сомали, попав в плен во время интернациональной миссии в Эфиопии, сообщает Prensa Latina.

mid.ru Министр иностранных дел России С.В.Лавров встречается с членами кубинской «пятерки» героев-антитеррористов

Глава МИД России отметил, что Гавана и Москва развивают свои отношения на основе принципов взаимоуважения и сотрудничества. А кубинские герои для многих в России стали символом стойкости и борьбы за суверенитет страны, её жизненные интересы, сохранение национальной идентичности кубинского народа, за право на собственную модель развития, комментирует TeleSUR.

История «кубинской пятерки»: 12 сентября 1998 года в результате операции, проведенной Федеральным Бюро Расследований, были задержаны Герардо Эрнандес Нордеро, Рамон Лабаньино Саласар, Антонио Герреро Родригес, Фернандо Гонсалес Льорт и Рене Гонсалес Сехверерт. Их обвинили в том, что они занимались конспиративной деятельностью и не зарегистрировались как иностранные агенты. Суд и прокуратура пытались доказать, что действия пяти кубинских граждан направлены против интересов США. Кубинская сторона доказывала, что их действия были направлены исключительно на внедрение в ряды антикубинских террористических групп для предупреждения и предотвращения экстремистских действий на территории Кубы.

Общество США, включая политиков, представителей силовых структур сразу же раскололось по отношению к суду над «кубинской пятеркой». На стороне защиты на суде выступило несколько высокопоставленных офицеров армии Соединенных Штатов (бывший командующий Южной группы войск США, генерал Чарльз Уилхем, адмирал Аткинсон, полковник Юджин Кэрол, полковник Букнер), бывший советник по кубинским делам президента Соединенных Штатов Билла Клинтона Ричард Нунчио. Несмотря на это, кубинским разведчикам были вынесены очень жесткие приговоры от 15 лет до двух сроков пожизненного заключения плюс 18 лет.

В декабре 2014 года на свободу досрочно вышли трое кубинских борцов с терроризмом, находившихся в тюремном заключении в Штатах, — Рамон Лабаньино, Герардо Эрнандес и Антонио Герреро. Ранее, 7 октября 2011 года был освобожден Рене Гонсалес и 27 февраля 2014 года выпущен на свободу Фернандо Гонсалес.