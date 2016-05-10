Бразилиа, 11 мая, 2016, 00:27 — ИА Регнум. «Я буду бороться всеми силами, для меня последний день моего мандата — 31 декабря 2018 года. Я не устала бороться. Я, как и вся Бразилия, устала от присутствия нечестных людей и предателей вокруг меня», — заявила Дилма Руссефф на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

bahiacomnoticias.com.br Дилма Вана Русеф — президент Бразилии

Однако, как ранее писало ИА REGNUM, число сторонников президента Бразилии тает на глазах. Еще вчера и.о. главы нижней палаты парламента страны Валдир Мараньау заявил, что принял решение аннулировать процедуру импичмента и провести повторное голосование. А уже сегодня он примкнул к тем, кто требует отстранения Дилмы Руссефф от власти. В августе 2015 года к оппозиции примкнул и вице-президент страны Мишел Темер. Именно его Дилма Руссефф считает главным инициатором интриги с импичментом.

В среду, 11 мая, состоится голосование в сенате по вопросу импичмента. И, похоже, Дилма Руссефф уже понимает, каков будет его исход. А потому забрала личные вещи из президентского дворца, комментирует VEJA.