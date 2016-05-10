Цюрих, Швейцария, 11 мая, 2016, 00:23 — ИА Регнум. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) рекомендовал 66-му конгрессу, который пройдёт 12−13 мая в Мехико, принять отделившийся от Сербии край Косово, а также Гибралтар в состав организации, сообщается на официальном сайте организации.

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Как передавало ИА REGNUM, в начале мая Федерация футбола Косово была принята в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В ходе голосования на конгрессе УЕФА 3 мая в Будапеште за данное решение высказались 28 делегатов против — 24, два бюллетеня были признаны недействительными.

Федерация футбола Косово стала 55-м членом УЕФА и теперь может претендовать на вступление в ФИФА и принять участие в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.