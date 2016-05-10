Алеппо, Сирия, 10 мая, 2016, 23:56 — ИА Регнум. Соглашение о прекращении огня в северном сирийском городе Алеппо будет продлено на 48 часов, начиная с часа утра по местному времени. Об этом со ссылкой на высшее сирийское командование и ИА SANA сообщает Al-Arabiya.

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В апреле-мае в крупнейшем городе Сирии развернулись ожесточенные боевые действия, препятствуя установлению согласованного при посредничестве России и США режима прекращения огня. Последний не включают в себя экстремистские группировки, как ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусру».

Повстанцы и главная сирийская оппозиция заявили, что сирийское правительство использует этот факт, чтобы продолжать атаки на позиции т.н. «оппозиции». Обе стороны (оппозиция и правительство САР) обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

В попытке оживить прекращение насилия с 29 апреля были достигнуты серии локальных договоренностей об остановке боевых действий, сначала вокруг Дамаска и северной Латакии, затем и Алеппо.