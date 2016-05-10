Лондон, 10 мая, 2016, 23:52 — ИА Регнум. Фанаты лондонской футбольной команды «Вест Хэм Юнайтед» закидали бутылками автобус, в котором находились игроки команды «Манчестер Юнайтед». Об этом сегодня, 10 мая, сообщает телеканал RT.

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«Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» должны были встретится в матче 37-го тура английской премьер-лиги. В связи с инцидентом, начало игры было отложено.

Сами болельщики заявляют, что таким образом «отметили» последние для «Вест Хэма» матч на стадионе «Болейн Граунд». В следующем сезоне лондонский клуб будет выступать на Олимпийском стадионе.