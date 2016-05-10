Берлин, 10 мая, 2016, 23:08 — ИА Регнум. После нескольких месяцев правящие партии Германии — ХДС/ХСС и СДПГ уладили спор по поводу реформы о защите рабочих, передает Der Spiegel. «У нас есть соглашение», — заявила федеральный министр Андреа Налес (СДПГ) на совещании высокого уровня коалиции в Берлине.

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«В будущем будут четкие правила для работодателей и работников для борьбы со злоупотреблением наемным трудом и трудовыми договорами», — говорит Налес. Согласно ей, достигнут консенсус о единой заработной плате за равный труд без «лазеек» в системе выплат.

Согласно соглашению, временные работники могут трудиться на одном предприятии максимум 15 месяцев. После 9 месяца им должны платить такую же зарплату, как и постоянному персоналу. Тем не менее отклонения возможны, если на это согласны работодатели и профсоюзы. Кроме того, временных работников нельзя использовать в качестве «штрейкбрехеров».

Таким образом, договоренность позволяет проводить дальнейшие консультации по законопроекту в кабинете министров.