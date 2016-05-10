Вашингтон, 10 мая, 2016, 23:07 — ИА Регнум. Американский предприниматель Марк Кубан считает, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не нуждается в обозначении своей позиции по конкретным проблемам, потому что его сторонников это совсем не заботит, передает CNBC.

168.am Марк Кубан — Американский предприниматель

По словам Кубана, Трамп вдохновляет своих сторонников не тем, что он говорит, а тем, как он говорит.

«Они не идут на выборы в рекордных количествах, потому что они любят его позицию по любому конкретному вопросу. Они идут, потому что они пытаются послать месседж. Они посылают месседж о том, что вещи нужно изменить, и единственный кандидат, который, … вносит изменения, это Дональд Трамп», —заявил Кубан CNBC.

Владелец баскетбольной команды Даллас Маверикс подтвердил свою убежденность в том, что Трамп стал «кандидатом Сайнфелда» (комедийный сериал в США—ред.) и должен выдвинуть «кандидатуру ни о чем».

«Я думаю, что он на самом деле должен избежать проблем, и это может стать реальной проблемой в долгосрочной перспективе», — добавил Кубан .

Бизнесмен полагает, что Трамп достаточно умен, чтобы окружить себя людьми, которые отличаются от него, например — традиционными политиками.