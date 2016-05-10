Степанакерт, 10 мая, 2016, 23:00 — ИА Регнум. Президент Нагорного Карабаха Бако Саакян принял 10 мая личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспшика.

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Как сообщает пресс-служба президента Карабаха, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана.

В свою очередь пресс-служба Министерства обороны Карабаха сообщает, что в ходе встречи Каспшика с министром обороны Карабаха, командующим Армии обороны Карабаха Левоном Мнацаканяном также была обсуждена ситуация на линии соприкосновения.

Собеседники обсудили также вопросы, связанные с мониторингом, который будет проведен 11 мая в северо-восточном направлении линии соприкосновения.

11 мая в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Карабаха планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт минобороны Азербайджана, на азербайджанской стороне мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов, Саймон Тиллер и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Гюнтер Бахлер.

На противоположной стороне линии соприкосновения эту работу будут осуществлять личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, его полевой помощник Питер Сведберг и представитель, ответственный за деятельность офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ Томас Ленк.