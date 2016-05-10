Баку, 10 мая, 2016, 22:41 — ИА Регнум. В центре Баку осквернен памятник Гейдару Алиеву. Об этом стало после того, как в Интернете появились подтверждающие известие фотографии.

meydan.tv Памятник Гейдару Алиеву в Баку

Поздно вечером 9 мая, накануне дня рождения бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева — 10 мая, на постаменте памятника Гейдару Алиеву в одноименном парке напротив здания Центрального банка Азербайджана в Баку появилось граффити, сообщает базирующийся в Берлине сайт meydan.tv.

На пьедестале памятника кто-то сделал надпись на азербайджанском и английском языках: «С праздником рабов».Неизвестный автор использовал обыгрывание фразы, изначальный смысл которой переводе на русский звучит как «С праздником цветов!».

На лицевой стороне постамента было написано нецензурное выражение на английском языке.

Выбор дня не стал случайностью. Именно в этот день в Азербайджане празднуют день рождение «отца нации» Гейдара Алиева.

Уже рано утром надпись была стёрта, а в парке появились полицейские. Авторы граффити, скорее всего нанесли надписи ночью, когда было отключено освещение. «Появление граффити на памятнике невозможно было даже представить», — пишет meydan. tv и напоминает, что праздник цветов в Баку проводится 10 мая, в день рождения бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева, отца нынешнего президента Ильхама Алиева.

«Специально для праздника закупаются экзотические цветы в Голландии, Италии, Франции, Турции, Китае и других странах за десятки миллионов долларов, в то время, как народ быстро нищает, уже несколько лет вызывает неоднозначное отношение в азербайджанском обществе», — отмечает автор статьи.