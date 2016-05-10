Сочи, Краснодарский край, 10 мая, 2016, 21:59 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин вышел на лед во втором периоде гала-матча турнира Ночной хоккейной лиги между командами «Звезды НХЛ» и «Сборная НХЛ». Хоккейный матч состоялся сегодня, 10 мая, в Сочи.

kremlin.ru Во время гала-матча турнира Ночной хоккейной лиги

Путин вышел на лед во втором периоде. Он играл за команду «Звезды НХЛ» под номером 11. глава государства смог забросить одну шайбу в ворота оппонентов. Таким образом он увеличил счет количество забитых шайб команды «Звезды НХЛ» до пяти.

Вместе с президентом России в команде играл министр обороны России Сергей Шойгу, а также звезды российского хоккея: Павел Буре, Виктор Шалимов, Вячеслав Фетисов, Алексей Катасонов и Александр Якушев, который, в свое время, учил Путина стоять на коньках.

За «Сборную НХЛ» играл вице-премьер России Аркадий Дворкович, бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв.