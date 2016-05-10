Санкт-Петербург, 10 мая, 2016, 21:57 — ИА Регнум. В 22 часа 9 мая 2016 года с Заячьего острова — «колыбели» Санкт-Петербурга — прогремел праздничный артиллерийский салют в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Салют победителям!

В завершение праздничного дня жители и гости Петербурга насладились 15-минутным салютом, залпы которого производились от стен Петропавловской крепости.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ура Победе!

В центре города самые удачливые успели занять места на набережных Невы и ближайших мостах — Дворцовом, Троицком, Биржевом. Кроме того, в акватории собралось более 200 различных катеров, яхт и теплоходов.

Желающие совместить прогулку по рекам и каналам Петербурга с просмотром праздничного салюта вынуждены были позаботиться о билетах и аренде заранее. Стоимость билета на двухчасовую экскурсию с просмотром салюта варьировалась от 1500 до 2000 руб., а вот аренда теплохода в это же время стоила от 15 000 за час.