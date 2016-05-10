Анкара, 10 мая, 2016, 21:50 — ИА Регнум. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Евросоюз в том, что он терпеливо относится к лагерям для обучения «террористов» на своей территории, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шеренга

ЕС превратился в «надежную гавань» для сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил Эрдоган в Анкаре. В одной из европейских стран есть лагерь, где «террористов» снабжают оружием и поддерживают идеологически, добавил турецкий лидер. При этом он не уточнил, в какой именно стране.

Эрдоган повторно раскритиковал требования Брюсселя об изменениях закона о терроризме в Турции, назвав их «бедствием». Он рассчитывает на отмену виз для турецких граждан до октября этого года. Для этого Анкара должна выполнить пять пунктов ЕС. Европарламент готов обсуждать безвизовый режим лишь после того, как будут имплементированы все 72 критерия для безвизового въезда.