Саранск, 10 мая, 2016, 21:34 — ИА Регнум. В Мордовии по итогам апреля наблюдается дефляция в размере 0,05%. С начала года потребительские цены на все товары и платные услуги в республике увеличились на 1,4%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиястата.

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Показатель продовольственной дефляции составил 0,4% в течение месяца, с начала года продовольственные товары подорожали на 1,1%. Также дефляция отмечена и в сфере услуг, она составила 0,1%, с начала года стоимость услуг выросла на 0,7%.

Максимальный темп роста потребительских цен в апреле наблюдается в группе непродовольственных товаров — 0,5%, с начала года — 2%.

По сравнению с показателями, зафиксированными в апреле 2015 года, наиболее значительно подорожали непродовольственные товары, за год рост цен составил 8,2%. Наименее заметно подорожали продовольственные товары — на 3,5% в течение года.

Глава Мордовии Владимир Волков неоднократно отмечал важность работы с товаропроизводителями и системой розничной торговли для сохранения низких цен на продовольственные товары. «Большинство продуктов питания производится в Мордовии и экспортируется за ее пределы. По тем продуктам, которые мы закупаем, у нас налажены связи с торговыми сетями, оптовыми поставщиками. Органы власти продолжат реализацию программы по мониторингу и регулированию цен на продовольственном рынке. Мы будем и дальше делать все необходимое, чтобы стоимость продуктов у нас оставалась одной из самых низких в стране», — заверял руководитель региона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в преддверии Пасхи в республике зафиксирована самая низкая стоимость набора продуктов питания к праздничному столу. Жителям республики творожная пасха, кулич и пять куриных яиц обошлись в 502,04 рубля.

По мнению Волкова, большую роль в сдерживании цен играют ярмарки выходного дня и большие продовольственные ярмарки, которые популярны у жителей республики.