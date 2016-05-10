Уфа, 10 мая, 2016, 21:02 — ИА Регнум. В Башкирии не нашла поддержки общественности тема укрупнения регионов. Как считает большинство опрошенных ИА REGNUM экспертов, Башкирия участвовать в процессе укрупнения не будет, но прозвучало единичное мнение о возможном разделе Башкирии для укрупнения трех соседних регионов.

Амир Арсланов. Лев Толстой в степях Башкирии. 1978

Напомним, 24 апреля спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что считает вопрос укрупнения регионов актуальным, по ее мнению, такая мера положительно скажется на уровне жизни населения менее экономически развитых областей.

Как полагает политолог Ильдар Габдрафиков, сама дискуссия о территориальной реформе страны имеет право на жизнь, и никто ее запрещать не может. «Как говорится, в спорах рождается истина, однако мы не должны забывать, что большинство областей и краев страны были образованы более 80 лет назад — на заре Советской власти, и при их создании, естественно, был учтен опыт территориального деления еще царской России, — отметил эксперт. — Но с тех пор прошло много времени, мы пережили индустриализацию, распался Советский Союз, возникли новые субъекты федерации или вновь воссоединились с Россией, я имею ввиду Калининградскую область и Республику Крым».

Однако в жизни нашей страны произошли и продолжают происходить большие изменения. «Приходится признать, что современное административно-территориальное деление не везде адекватно отражает эти изменения, это объясняется и тем, что социально-экономическая сфера, миграционные потоки и другие обстоятельства многих регионов РФ были тесно связаны с территориями, которые после распада СССР оказались за пределами России. Например, Ростовская область была очень тесно интегрирована с украинским Донбассом, Запорожьем. Крым довольно долго развивался в составе Украинской ССР».

Кроме того, в России есть объективно сильные, средние и слабые регионы, при этом они могут быть соседями. «Так, например, сильная Свердловская область и относительно слабая Курганская область, — перечисляет собеседник агентства. — До недавнего времени существовала отсталая Коми-Пермяцкая автономная область и довольно мощная Пермская область. Путем референдума их объединили и создали Пермский край». Есть сильная Самарская область и более слабая Ульяновская.

«Уровни жизни, социальная сфера в них также заметно различаются, — констатировал эксперт. — Но во всех субъектах живут наши граждане. Государство не может допускать сильные перепады в доходах населения. Оно должно стараться подтягивать отстающие регионы хотя бы до среднего уровня».

Поэтому, считает политолог, на вопросы административно-территориального деления нельзя наложить табу, они должны быть предметом обсуждения. «Другое дело, национально-территориальные образования, — несколько меняет тональность Ильдар Габдрафиков. — Большинство их существуют более 90 лет. Здесь надо быть предельно осторожными, так как в республиках, кроме экономической целесообразности, работают и другие факторы. Здесь должен быть главный врачебный принцип «не навреди». Согласен, что во время образования этих республик, в определениях их границ часто преобладал субъективный подход».

На многих территориях, где были образованы республики, население было настолько этнически сложным, что правильное решение было найти невероятно трудно. Часто эти решения принимались волевым способом. «Но, тем не менее, национальные республики в составе России — это реальность, — напоминает эксперт. — И с этой реальностью мы не можем не считаться, тем более, их субъектность прописана в Конституции России. Другое дело, российское государство, институты гражданского общества должны зорко следить за тем, чтобы в этих республиках не было дискриминации по этническому, религиозному или иным признакам. Печальным примером может послужить Башкирия — к сожалению, здесь в прежние годы были отдельные факты такого рода дискриминации».

Политолог Эдвард Мурзин утверждает, что непростая тема укрупнения регионов поднимается «для размытия национальных факторов во избежание центростремительных поползновений регионов». «С нарастанием кризиса регионы-доноры и национальные регионы начнут поднимать вопросы вроде «зачем мы платим так много налогов в Москву», «в Москве жируют, а у нас в регионе концы с концами не могут свести», — предполагает Мурзин. — Национальные элиты на местах непременно воспользуются сложной ситуацией и внесут свою лепту в разрывании нитей, связывающих страну вместе. Поэтому в Кремле видят выход в укрупнении, но Татария, Башкирия и северокавказские республики вряд ли пойдут на укрупнение, а точки кристаллизации «самостийности» находятся как раз там».

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Башкирия в ближайшие годы укрупняться не будет, однако общественный деятель Азамат Галин мрачно предрёк, что «это реальная перспектива, республику поделят между тремя регионами». «Пусть делят, — заявил Галин. — Возможно, это сдвинет самосознание башкир в необходимость ответственного выбора руководителя региона».