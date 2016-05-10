Москва, 10 мая, 2016, 20:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает пресс-служба МИДД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Сообщается, что главы внешнеполитических ведомств России и Исламской Республики Иран обсуждали ситуацию в регионе Ближнего Востока. Основной упор делался на ситуацию в Сирийской Арабской Республике и вокруг нее.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Напомним, с самого начала конфликта в Сирии, именно Россия и Иран поддержали законные власти в Арабской Республике. Россия, до того, как начать свою военную операцию в Сирии, оказывала Дамаску материально-техническую помощь, а также поддержку на дипломатическом уровне.

Иран довольно скоро перешел к непосредственной помощи Сирии, и отправил в эту страну Корпус стражей Исламской революции, который принимал участие в боевых действиях.