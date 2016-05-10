Анкара, 10 мая, 2016, 20:06 — ИА Регнум. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на введение безвизового режима с ЕС к октябрю, передает France24.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Обещание было дано на октябрь месяц этого года», — заявил Эрдоган. «Я надеюсь, они сдержат обещание, которое они дали, и закроют это дело самое позднее до октября», — добавил он.

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу ранее предложил июнь крайним сроком для отмены виз.

Напомним, что снятие визовых барьеров является одним из пунктов миграционного соглашения ЕС и Турции от 18 марта.