Курган, 10 мая, 2016, 20:38 — ИА Регнум. В Кургане полицейские установили личность вандала, осквернившего портреты участников Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД региона.

Раскаяние

В сентябре 2015 года были изрезаны баннеры с портретами участников Великой Отечественной войны, размещённые на центральной аллее парка Победы в Кургане. Тем самым злоумышленник оскорбил память ветеранов и причинил материальный ущерб администрации города, отмечают стражи порядка.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области наладили контакты с молодыми людьми, так называемыми «неформалами». В результате удалось установить подозреваемую в акте вандализма. Ею оказалась 15-летняя школьница.

Она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Расследуется уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Кстати, санкция данной статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.

Аналогичное преступление в 2014 году совершил забайкальский подросток, сообщает краевая прокуратура. Он изрезал стеклом портреты ветеранов Великой Отечественной войны на мемориальном комплексе в Ононском районе и попал под амнистию… к 70-летию Победы. Кроме того, было установлено, что у него есть психическое отклонение. Он был отправлен на принудительное наблюдение и лечение у психиатра.