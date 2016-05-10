Калининград, 10 мая, 2016, 20:14 — ИА Регнум. Прокуратура изучает вопрос обжалования мягкого приговора заместителю главы г. Гусева Калининградской области Кириллу Козлову, обвинявшемуся в «откате с Победы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре области.

39.mvd.ru Момент задержания СОБРом заместителя главы г. Гусева Кирилла Козлова

«Решение об обжаловании приговора будет принято после изучения не только мотивировочной части решения суда, но и всего протокола судебного заседания», — уточнили в прокуратуре.

Напомним, уголовное дело о муниципальном чиновнике, обвинявшемся в получении взятки при ремонте к 70-летию Победы братской могилы, получило в России большой общественный резонанс. Козлов был задержан 19 мая 2015 года с поличным — 335 тысячами рублей, которые, по версии следствия, получил от реставраторов в качестве взятки.

Санкция статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), по которой было возбуждено дело, предусматривает до 12 лет лишения свободы со штрафом, в 60 раз превышающим суммы взятки, т. е. 40 млн рублей. Однако спустя полгода фигуранту дела была изменена мера пресечения — с нахождения в СИЗО на домашний арест. А затем было переквалифицировано само уголовное дело — на ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») с максимальным наказанием — лишение свободы до четырёх лет.

Сегодня, 10 мая, пресс-служба Калининградского облсуда распространила сообщение о том, что подсудимому Козлову назначено наказание в виде… лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления, сроком на 3 года.

Суд сообщает, что Козлов потребовал от представителя ООО «Реставратор» 10% от суммы контракта, «руководствуясь чувством карьеризма и желанием приукрасить действительное положение его работы в сфере обеспечения финансирования культурно-массовых мероприятий в Гусевском городском округе». По данным суда, эти деньги должны были поступить на счёт фонда «Благоустройство и развитие Гусевского городского округа», учреждённого сотрудниками администрации МО «Гусевский городской округ».

Таким образом, продолжает суд, «планировалось оплатить культурно-массовые мероприятия по празднованию 9 Мая и Дня города Гусева».

При этом, полагает суд, «Козлов не имел корыстной заинтересованности в получении указанных денежных средств», а также «не имел возможности распоряжаться расчётным счётом указанного фонда».