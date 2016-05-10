Москва, 10 мая, 2016, 19:57 — ИА Регнум. Европейский филиал Международной ассоциации лесбиянок и геев (ILGA) опубликовало рейтинг пригодности европейских стран для жизни граждан нетрадиционной сексуальной ориентации. Рейтинг ILGA опубликован сегодня, 10 мая, на сайте организации.

Питер Пауль Рубенс. Медный змей. 1635-1640

Самой непригодной для жизни геев и лесбиянок страной стал Азербайджан. Эта страна заняла последнюю — 49-ю строчку рейтинга. По данным ILGA Азербайджан соответствует только 5% критериев, по которым организация определяет условия социального равенства для жизни сексменьшинств.

Примечательно, что 48-е и 47-е места заняли Российская Федерация и Армения соответственно.

Наиболее подходящей для жизни геев и лесбиянок страной является Великобритания. Эта страна соответствует 86% критериев. Затем идет Бельгия (83%) и Мальта (77%).

В ILGA считают, что Азербайджан, Россию и Армению объединяет то, что эти страны стремятся дистанцироваться от Запада, и борьба с гомосексуализмом находится в центре этого движения.