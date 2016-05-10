Тбилиси, 10 мая, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Предвыборная кампания в Грузии начнется 8 июня и продлится 4 месяца. Об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил 10 мая после встречи с премьер-министром Георгием Квирикашвили, председателем парламента Давидом Усупашвили и главой ЦИК Тамар Жвания, которая прошла в резиденции президента.

Уильям Хогарт. Выборы. Триум депутатов. 1755

При этом Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что дата самих парламентских выборов остается неизменной, и они пройдут 8 октября.

«Как известно, мы согласовали дату выборов, и она остается неизменной. Что касается объявления даты начала избирательной кампании, мы сопоставили позиции и договорились, что контрасигнация будет подписана 8 июня. Это значит, что избирательная кампания продлится 4 месяца», — заявил президент.

Напомним, что первоначально Георгий Маргвелашвили объявил дату парламентских выборов 5 апреля после встречи с премьер-министром Георгием Квирикашвили. 6 апреля президент направил распоряжение о назначении выборов на контрасигнацию премьер-министру.

В случае контрасигнации предвыборная кампания должна была начаться не в день одобрения распоряжения президента премьером, а 8 августа, что вызвало недоумение у ряда политиков и неправительственного сектора. Лейбористы обвинили президента в содействии фальсификации выборов и потребовали их назначения на конец октября. Лидеры ЕНД назвали решение Георгия Маргвелашвили абсурдом и попыткой ввести общество в заблуждение и заверили своих сторонников, что несмотря на все уловки нынешней власти победу на предстоящих выборах одержит именно «Единое национальное движение». А представители неправительственного сектора к сведению президента и премьера разъяснили, что предвыборная кампания начинается не на основании голословных заявлений, а в установленном законодательством порядке.

«Согласно статье 108-й Избирательного кодекса Грузии, очередные выборы парламента Грузии проводятся в октябре. Дату выборов назначает президент Грузии по контрасигнации премьер-министра не позднее чем за 60 дней до выборов. Правовой акт президента о назначении выборов не позднее 2-го дня после подписания его президентом передается премьер-министру для контрасигнации. Премьер-министр переданный ему для контрасигнации правовой акт в течение 10 дней выносит на заседание правительства, и если правительство в установленном его регламентом порядке одобрит правовой акт президента, премьер-министр подписывает его, в результате чего контрасигнация считается завершенной. Не позднее следующего дня после окончания процесса контрасигнации информация о назначении выборов парламента Грузии публикуется на официальном сайте ЦИК и в средствах массовой информации. И сразу же после публикации правового акта о назначении выборов начинается предвыборная кампания», — разъяснили «хромавшим» в Конституции президенту и премьеру представители НПО «Международное общество справедливых выборов и демократии».

Учтя недоумение неправительственного сектора и протесты политиков, премьер не осуществил контрасигнацию распоряжения президента и вернул ему документ вместе с мотивированными замечаниями. Георгий Квирикашвили обратился к главе государства и попросил его представить распоряжение о назначении даты выборов в начале июля, что позволит сэкономить средства госбюджета, предназначенные для финансирования предвыборной кампании и деятельности избирательных администраций.

На это обращение администрация президента пояснила, что Георгий Маргвелашвили первоначально объявил дату выборов на основе достигнутой с премьером и правительством договоренности. А сам президент пообещал, что в следующий раз объявит о назначении выборов не в начале июля, а в начале мая.

Такое намерение президента сразу же осудили как представители правящей коалиции, так и оппозиция и неправительственный сектор. Неправительственные организации одобрили предложение премьера начать избирательную кампанию за 3 месяца до выборов и призвали государственные институты и, особенно, высших должностных лиц более ответственно относиться к вопросам государственного значения. Представители неправительственного сектора в очередной раз объяснили, что в случае повторного отказа премьера от контрасигнации распоряжения президента президент на последующие шесть месяцев потеряет право на назначение даты выборов, а это негативно скажется на политических процессах в стране.

Судя по тому, какое решение огласил президент 10 мая, Георгий Маргвелашвили и Георгий Квирикашвили пришли к компромиссу по дате начала избирательной кампании, оставив неизменной саму дату выборов. Избирательная кампания начнется не в июле и не в мае, а в июне и продлится 4 месяца.