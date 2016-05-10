Абу-Даби, 10 мая, 2016, 19:45 — ИА Регнум. Крупнейший авиаперевозчик Ближнего Востока Emirates сообщает о том, что в прошлом фискальном году ее выручка выросла на 56% до $1,9 млрд, передает Associated Press. Причина повышения рентабельности компании — низкие цены на нефть.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

При этом доходы Emirates в 2015—2016 гг. упали на 4% с 23,2 млрд до 24,2 млрд долларов в 2014 году. Снижение было вызвано усилением доллара, ослабившим валюты стран, куда летают самолеты эмиратской корпорации, включая сами ОАЭ.

Президент компании Тим Кларк в интервью AP отметил, что, несмотря на снижение доходов, издержки на топливо уменьшились до 5,4 млрд в прошлом году. Вместо 35% в прошлом году они составляют 26% всех расходов Emirates. Хотя затраты на керосин — все еще основная статья расхода авиаперевозчика.