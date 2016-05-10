София, 10 мая, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов принял отставку вице-премьера, министра труда и социальной политики Ивайло Калфина. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба правительства Болгарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Стул Винсента с трубкой

«Бойко Борисов и Ивайло Калфин провели разговор, в котором выразили друг другу признательность за совместную работу» — говорится в кратком пресс-релизе.

По сообщениям болгарских СМИ, ранее 10 мая в партии АБВ («Альтернатива болгарского возрождения») экс-президента Георги Пырванова, членом которой является Ивайло Калфин, сообщили, что на предстоящем в ближайшие дни конгрессе партии будет поставлен вопрос о приостановке поддержки правительства и отзыве своих представителей в исполнительной власти.

Как сообщил заместитель председателя АБВ Румен Петков, такое решение принято в связи с тем, что партия «оценивает как негативные тенденции в развитии институтов, политического диалога в государстве, страны и общества в целом».