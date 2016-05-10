Ростов-на-Дону, 10 мая, 2016, 19:35 — ИА Регнум. В Ростовской области вновь дорожает продовольствие. Так, в период с 25 апреля по 4 мая выросли цены на гречку, лук, морковь и свежую белокочанную капусту. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая на данные Ростовстата, эти продукты подорожали от 2 до 6,6%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Среди продуктов, которые подорожали от 0,1% до 1%, — говядина, куры, вареная колбаса, растительное масло, маргарин, сметана, сахар-песок, хлеб, вермишель, картофель, яблоки.

Ситуация с удорожанием за этот же период сложилась и в областном центре. Как сообщает департамент экономики, рост цен от 0,1% до 7,6% наблюдается на говядину, свинину, курицу, вареную колбасу, рыбу, творог, сыры, сахар-песок, чай, муку, пшено, гречку, а также капусту, лук, морковь и яблоки.

Среди подешевевших продуктов — яйца куриные.

Напомним, что инфляция на Дону в период я января по март текущего года превысила 2%. Продовольствие подорожало на 2,4%. Наибольший рост цен был зафиксирован на плодоовощную продукцию — стоимость выросла на 8,5%. Кроме того, в списке значится рыба и морепродукты, подорожавшие на 5,9%.