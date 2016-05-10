Калининград, 10 мая, 2016, 19:28 — ИА Регнум. В Калининградской области оправдан мэр Неманского района Сергей Восковщук, обвинявшийся в незаконном премировании самого себя на 313 тыс. рублей. Как сообщили ИА REGNUM в правоохранительных органах, сегодня, 10 мая, суд города Советска оправдал чиновника, в отношении которого расследовалось уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

nemanvesty.ru Мэр Неманского района Сергей Восковщук

Напомним, ежемесячные самопоощрения Восковщук длились почти пару лет — с сентября 2010 года по март 2012 года. По данным прокуратуры, «премии» достигали 80% от должностного оклада.

Когда об этом факте первым сообщили общественники-антикоррупционеры, то Восковщук вернул в казну сумму, полагая, что уголовное дело в таком случае заведено не будет.

Однако минувшей осенью прокуратура после проверки возбудила уголовное дело, а региональное управление СКР заявило, что градоначальнику грозит лишение свободы до 4-х лет.