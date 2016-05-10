Москва, 10 мая, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об увеличении МРОТ с 1 июля 2016 года до 7,5 тыс рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая.

Николай Рябов. Рабочие

С 1 января 2016 года МРОТ установлен в сумме 6 204 рублей в месяц. По предварительной оценке, в 2016 году соотношение между МРОТ и прожиточным минимумом трудоспособного населения составит 53,5%. Законопроектом предполагается установить МРОТ с 1 июля 2016 года в сумме 7,5 тыс рублей в месяц, что означает его увеличение на 20,9%. При этом его соотношение с прогнозируемой величиной прожиточного минимума трудоспособного населения оценивается в 64,7%. «Это позволит восстановить соотношение МРОТ и прожиточного минимума трудоспособного населения на уровне, существовавшем в период с 2011 года до появления экономических проблем 2014 — 2015 годов, создаст условия для дальнейшего повышения МРОТ в 2017 — 2018 годах до величины прожиточного минимума трудоспособного населения», — считают авторы законопроекта.

Повышение МРОТ коснется около 1 млн работников, из них 87% — работники, занятые в государственных и муниципальных учреждениях, и 13% — работники негосударственного сектора экономики. Авторы законопроекта подсчитали, что на повышение зарплаты работникам, получающим заработную плату на уровне МРОТ, необходимо будет направить финансовые средства в объеме 6,1 млрд рублей (около 0,03% от фонда оплаты труда).

По словам первого зампреда комитета Михаила Тарасенко («Единая Россия»), законопроект должен стать одним из этапов, которые «позволят реализовать норму трудового законодательства о том, чтобы МРОТ не был ниже прожиточного минимума». «Это начало этапного подхода», — сказал он."Хотел бы подчеркнуть, что мы имеем положительное заключение правительства», — сказал он, с недоумением отметив «появившиеся в прессе материалы о затягивании поясов», о том, что в течение двух лет не будет индексироваться зарплата. «Это совершенно не корреспондируется с духом этого закона, который поддержан правительством РФ. И с духом, и с буквой этого закона», — пояснил он. Тарасенко заявил, что МРОТ будет неуклонно повышаться. «Настрой, который есть у председателя правительства, говорит о том, что это может быть ускорено, и МРОТ может быть выведен на уровень прожиточного минимума уже к концу 2017 года», — отметил он. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 13 мая.