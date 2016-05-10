Копенгаген, 10 мая, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Датские власти спасли четырех мужчин, пытавшихся доплыть на лодке из Дании в Швецию. Их плавсредство затонуло на границе двух стран, передает ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Пресс-секретарь полиции Хенрик Меллер Якобсен сообщил о том, что вертолет забрал одного мужчину близи датского острова Салтхолм и перевез его в больницу. О состоянии пострадавшего пока неизвестно.

Остальные люди были спасены в неглубоких водах другого датского острова и находились в хорошем состоянии.

По словам Якобсена, двое из мужчин являются выходцами из Марокко. Хотя ранее мигранты пытались преодолеть границу двух стран пешком через мост и туннель, это первая попытка перехода морем.