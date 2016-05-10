Минск, 10 мая, 2016, 18:59 — ИА Регнум. «Народный обряд «Закліканне дажджу» придумали более 100 лет сельчане из деревне Старый Дедин. По итогам заседания научно-методической Рады при Министерстве культуры Беларусь его включили в государственный список объектов нематериальной историко-культурной ценности», — сообщил 6 мая печатный орган Администрации президента Белоруссии — газета «Советская Белоруссия».

mogomc.by Белорусские дамы в «вышиванках» имитируют распашку реки, пытаясь вызвать дождь и не надеясь на Александра Лукашенко, известного заявлением «Вы просили дождь — я дал вам дождь»

Как отметили в издании, «Зазывание дождя» — это уже 12-й «народный обряд», получивший решением властей постсоветской республики статус нематериальной историко-культурной ценности. «Исполняют таинство на реке, длится оно 20 минут, участвуют 6 человек. Записала «Заклінанне дажджу» 76-летняя Галина Брыкова. В прошлом — заведующая клубом. Во все таинства исполнения ей передала мама — 1916 года рождения», — сказано в публикации (орфография и пунктуация оригинала).

Директор центральной клубной системы Климовичского района Сергей Буленков так прокомментировал произошедшее: «На подготовку документов в Министерстве культуры понадобился год. Народный обряд уже однажды помог земледельцем в наши дни. Его исполнили после трех недель засухи в 2015, в 2011 году. Через несколько часов начинался проливной дождь. Все действие засняли на видеокамеру. Если в этом году будет сильная засуха и возникнет угроза урожая — сельчане снова обещают вызывать тучи».

Публикация в президентской газете не содержит ссылку на первоисточник — публикацию, датированную 29 апреля на сайте государственного учреждения культуры «Могилёвский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы». При этом иллюстрации в публикации «Советской Белоруссии» содержат ссылку на сайт могилёвского госучреждения, где использованные в минской газете фотографии отсутствуют.

Согласно публикации на могилёвском сайте, обряд был «был выявлен, изучен и зафиксирован» ещё в 2012 году специалистами УК «Могилевский областной методический центр НТ и КПР» совместно с коллегами отдела фольклористики и культуры славянских народов Центра исследования белорусской культуры, языка и литературы НАН Белоруссии. Отметим, что НАН Белоруссии, Минкультуры и другие госучреждения постсоветской республики уделяют особое внимание неоязычеству и ревизионизму, не обращая внимания на акты вандализма в отношении памятников истории и культуры.

Напомним также, что 12 мая в Могилёве пройдёт заседание Совмина Союзного государства Белоруссии и России с участием глав правительств — Дмитрия Медведева и Андрея Кобякова. Помимо прочего, они обсудят проблемы сотрудничества в «культурно-гуманитарной области».

Как сообщало ИА REGNUM, неоязыческие культы в Белоруссии начали активно распространяться в «лихие девяностые», совпав с идеологическим кризисом в СССР и подъёмом националистического движения, представители которого считали неоязычество важной основой «национального возрождения». Такие же тенденции наблюдались на всём постсоветском пространстве. По данным минского Информационно-консультативного Центра имени прп. Иосифа Волоцкого, в постсоветской республике по состоянию на начало 2016 года действовало 445 аудиторных культов (астрологи, целители, гадалки, экстрасенсы, колдуны, маги, хироманты рекламирующие свою деятельность через белорусские СМИ).