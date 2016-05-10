Калуга, 10 мая, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Выпускники калужских школ, педагоги, психологи, родительская общественность сегодня, 10 мая приняли участие в совещание, посвященное сдаче единого государственного экзамена (ЕГЕ), сообщает корреспондент ИА REGNUM. В режиме видеоконференции в разговоре также участвовали представители муниципалитетов области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экзамен

Перед собравшимися выступил министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев. На встрече, речь шла о подготовке и правилах проведения ЕГЭ. В частности, рассматривались организационные, педагогические, социальные и психологические аспекты данной работы.

Напутствуя выпускников, Александр Аникеев пожелал им удачи и спокойствия во время проведения экзаменов, а также выразил уверенность в том, что все ребята справятся с поставленными перед ними задачами. Калужский министр напомнил, что в прошлом году 23 школьника области получили сто баллов по различным предметам. Возможно, в этом году таких выпускников будет не меньше.

Между тем, по информации отраслевого ведомства, в 2016 году в Калужской области единый государственный экзамен будут сдавать 4770 участников, из них 4289 — выпускники одиннадцатых классов и 481 выпускник прошлых лет. Для проведения ЕГЭ на территории области будет работать 38 пунктов проведения экзаменов.

Для получения аттестата в этом году необходимо набрать по русскому языку 24 балла, по математике (базовый уровень) получить отметку не ниже «3» по пятибалльной шкале, по математике (профильный уровень) — 27 баллов. Минимальное количество баллов для поступления в организации высшего образования по математике — 27, русскому языку, физике, химии и биологии — 36, информатике и ИКТ — 40, обществознанию — 42, географии — 37, истории и литературе — 32, иностранным языкам — 22.