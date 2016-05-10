Берлин, 10 мая, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Земельный суд Кельна отклонил судебный иск турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана против руководителя немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

По мнению Эрдогана, Депфнер провинился перед ним тем, что поддержал известного немецкого телеведущего сатирика Яна Бёмерманна. Глава медиакорпорации опубликовал открытое письмо к телеведущему, в котором выразил словам поддержки. Стихотворения комика Депфнер назвал удавшимся, добавив, что готов присоединиться ко всем отраженным в стихотворении формулировками и оскорблениям. «Я смеялся во весь голос», — поделился чувствами глава Axel Springer.

В своем письме Депфнер ссылался на защиту свободы искусства и сатиры, говорится в сообщении медиакомпании.