Минск, 10 мая, 2016, 18:42 — ИА Регнум. В белорусском областном центре Могилёве, власти которого несут ответственность за совершение неприемлемых для цивилизованной страны действий в отношении памятника Александру Пушкину, 12 мая состоится обсуждение культурно-гуманитарной составляющей белорусско-российской интеграции. В этот день председатель правительства России Дмитрий Медведев посетит Белоруссию в связи с проведением заседания Совмина Союзного государства России и Белоруссии, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В ходе визита, как сказано в официальном сообщении, «запланированы переговоры с премьер-министром Республики Белоруссия Андреем Кобяковым, на которых будут рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, энергетической, культурно-гуманитарной и других областях».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году власти Белоруссии продолжили политику «белорусизации», наглядным проявлением которой стал частичный демонтаж памятника всемирно известному русскому поэту Александру Пушкину в Могилёве. В обращении 12 белорусских общественных организаций, направленном 31 июля Александру Лукашенко, говорилось: «В Могилёве произошел грубый и вопиющий акт вандализма, оскорбляющий глубинные чувства российского и белорусского народов».

Тем не менее, власти постсоветской республики оставили своё решение в силе и даже обвинили погибшего в 1837 году поэта в провокации. В 2016 году власти Белоруссии продолжили политику «белорусизации», запланировав ряд соответствующих мероприятий в рамках объявленного указом Лукашенко «года культуры».