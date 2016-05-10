Москва, 10 мая, 2016, 20:32 — ИА Регнум. В Москве открылась ретроспективная программа фильмов советского режиссёра, актёра, драматурга и педагога Сергея Герасимова. Показы проходят в кинотеатре «Иллюзион» и приурочены к 110-летию со дня рождения выдающегося кинематографиста.

Цитата из х/ф «Лев Толстой». реж. Сергей Герасимов. 1984. СССР, Чехословакия На природе

В фильмографии Герасимова двадцать художественных и несколько хроникально-документальных фильмов, среди которых «Молодая гвардия» 1948, «Тихий Дон» 1957, «Лев Толстой» 1984. Помимо работы на съёмочной площадке, Герасимов ставил спектакли в Театре-студии киноактера и Театре имени Евгения Вахтангова, был постановщиком Парада Победы в Москве на Красной площади и 40 лет воспитывал известных в будущем актеров и режиссеров.

На большом экране уже были продемонстрированы фильмы «Непобедимые» 1943 и «Молодая гвардия» 1948. В предстоящей программе показов:

драм «У озера» 1969;

мелодрама «Любить человека» 1972;

историческая драма «Лев Толстой» 1984.

«Для показа мы выбрали фильмы, которые находятся в архивах Госфильмофонда России. Но причина ещё и в том, что именно эти работы являются наиболее значимыми в каждом периоде творчества режиссёра и принесли Герасимову большую известность», — комментируют корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе кинотеатра «Иллюзион».

Цитата из х/ф «У озера». реж. Сергей Герасимов. 1970. СССР Лена (Наталья Белохвостикова) и Алёша (Николай Ерёменко мл.)

«У озера» — фильм-размышление об ответственности человека перед другими людьми, родной природой и окружающим нас миром. В съемках Сергей Герасимов задействовал студентов своего курса: Наталью Белохвостикову, Николая Ерёменко, Вадима Спиридонова, Наталью Бондарчук. На Международном кинофестивале в Карловых Варах 1970 фильм получил Главный приз.

Цитата из х/ф «Любить человека». реж. Сергей Герасимов. 1972. СССР Мария (Любовь Виролайнен) и Дмитрий (Анатолий Солоницын)

Картина «Любить человека» повествует о вечных ценностях. Архитектор Калмыков погружен в свою работу настолько, что до 35 лет не успел влюбиться. И вот пришла любовь, началась жизнь вдвоем. Путь Калмыкова и Марии к гармонии лежит через душевную драму. Возможно, в героях именно в этой картины многие зрители узнают себя.

Цитата из х/ф «Лев Толстой». реж. Сергей Герасимов. 1984. СССР, Чехословакия Лев Толстой (Сергей Герасимов) и Александр Гольденвейзер (Николай Ерёменко)

Закрывает программу фильм «Лев Толстой» — последний фильм Сергея Герасимова. Фильм-хроника состоит из двух частей — «Бессонница» и «Уход». Зритель встречается с великим русским писателем в последние годы его жизни, однако воспоминания Льва Толстого возвращают нас и к событиям его молодости, и к поре решительного и страстного перелома в его взглядах. Картина получила «Хрустальный глобус» на МКФ в Карловых Варах 1984 и Главный специальный приз и диплом на Всесоюзном кинофестивале 1985.

Цитата из х/ф «Лев Толстой». реж. Сергей Герасимов. 1984. СССР, Чехословакия Общение

Сергей Герасимов впервые попал в театр в возрасте 8 лет. Опера Чайковского «Евгений Онегин» и драматический спектакль «Разбойники» Шиллера настолько поразили юного Герасимова, что театр с тех пор стал предметом его мечты.

Свою карьеру кинематографист начинал как актёр: учился в Ленинградском художественном училище и Техникуме сценических искусств. Первые годы актёрской деятельности Герасимова проходили в мастерской «Фабрика эксцентрического актёра» в Санкт-Петербурге. Дебютировал в фильме «Мишки против Юденича» Григория Козинцева. Сыграл и в других его фильмах, работал с режиссёрами Леонидом Трауборгом, Фридрихом Эрмлером, Всеволодом Пудовкиным и другими.

В дальнейшем, не оставляя полностью актёрской работы, Герасимов занимался преимущественно режиссурой, во многих своих фильмах выступая и как сценарист. Режиссёрским дебютом Герасимова был фильм «Двадцать два несчастья» 1930. Большое место в творческой биографии Герасимова занимала педагогическая работа, он руководил актёрской мастерской на киностудии «Ленфильм».

Сергей Герасимов — обладатель двух Сталинских премий первой степени, четырёх орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени и множества других наград.